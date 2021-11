La fabbrica di Fendi, i mestieri di LVMH, i numeri della concia

Nella settimana in cui Lineapelle annuncia l’approdo parigino del suo roadshow A New Point of Materials (il prossimo 7 dicembre, ne abbiamo scritto qui) la cronaca di filiera segue alcune rotte precise. Per esempio, quella che mette nero su bianco il trend congiunturale della pelle italiana (e non solo) relativo al terzo trimestre dell’anno. Oppure, quella che riguarda l’impegno del lusso nel sostenere l’evoluzione della loro filiera italiana di riferimento, dalle strutture produttive ai mestieri artigiani. Senza dimenticare, purtroppo, due rumorosi casi di cronaca. Ecco, dunque, la sintesi, link per link, delle notizie più calde di questa settimana.

La fabbrica di Fendi

L’avvio ufficiale dei lavori è datato 11 novembre 2020. La loro conclusine, invece, è in agenda per settembre 2022. Dopo alcuni inevitabili ritardi, Fendi accelera per portare a compimento la sua nuova Fabrica di Bagno a Ripoli. Intanto, la griffe continua a celebrare l’eccellenza artigianale italiana con la mostra Hand in Hand, in corso a Roma. Off topic, ma fino a un certo punto, dalla Francia arriva la notizia che Chanel un anno fa (ma salta fuori solo ora…) ha acquisito un suo terzista pellettiero.

https://www.laconceria.it/lusso/fendi-la-nuova-fabrica-di-bagno-a-ripoli-pronta-a-settembre-2022/

https://www.laconceria.it/pelletteria/tre-fotogallery-per-scoprire-20-baguette-fendi-hand-in-handfendi/

https://www.laconceria.it/lusso/avanti-unaltra-chanel-ha-acquisito-la-pelletteria-ateliers-de-may/

I mestieri di LVMH

Il 19 novembre al teatro Odeon di Firenze è andata in scena la data italiana (dopo quella parigina) di ShowME, evento dedicato ai Mestieri d’Eccellenza del gruppo francese LVMH. Noi c’eravamo.

https://www.laconceria.it/lusso/siamo-stati-a-showme-di-lvmh-un-trionfo-dei-mestieri-artigiani/

https://www.laconceria.it/lusso/lvmh-annuncia-2-000-assunzioni-in-tre-anni-in-italia/

La concia italiana

Il punto della situazione congiunturale della concia italiana emerge dalla periodica nota elaborata dal Servizio Economico di Lineapelle. La versione integrale relativa al terzo trimestre 2021 la trovate cliccando qui.

https://www.laconceria.it/conceria/cosa-e-successo-alla-concia-italiana-nel-terzo-trimestre-del-2021/

Due casi di cronaca

Chiudiamo il giro della settimana con due notizie distanti, ma drammatiche (quasi) alla stessa maniera. Nelle Marche, la Guardia di Finanza ha scoperto un preoccupante caso di contraffazione calzaturiera. E ad essere sotto accusa sarebbe un’azienda italiana. In Friuli, invece, la pelletteria Mabi International (partecipata al 40% da Chanel) ha subito un furto di ingenti proporzioni a cui si sono aggiunti, purtroppo, gravi danni strutturali, come ci ha spiegato il suo titolare, Mario Biasutti.

https://www.laconceria.it/cronaca/pelletteria-maxifurto-e-gravi-danni-da-mabi-40-chanel/

https://www.laconceria.it/contraffazione/6-576-false-paciotti-sequestrate-in-un-calzaturificio-marchigiano/

