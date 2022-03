La guerra in Ucraina, i nuovi creativi, i 90 anni di Presot

Purtroppo, è stata una settimana dominata e travolta dal dramma della guerra tra Russia e Ucraina. Con tutte le considerazioni, preoccupazioni e conseguenze che coinvolgono la filiera italiana della pelle e quella globale della moda e del lusso. Ma, per fortuna, c’è stato anche altro. Per esempio, l’importante giro di boa anagrafico della conceria friulana Presot e un avvicendarsi di poltrone creative piuttosto interessante. Ecco a voi dunque, il nostro (ormai consueto) Riassuntone della Settimana.

La guerra in Ucraina

Da dire, più di tutto quello che abbiamo pubblicato in questa settimana, c’è davvero poco. E preferiamo anche non sbilanciarci in speranze o ulteriori analisi. Perché la guerra tra Russia e Ucraina è molto più di una preoccupante, ulteriore emergenza.

Leggi qui tutti i nostri approfondimenti:

I nuovi creativi

Sono quattro e la loro scelta ha coinvolto Hermès, Hugo Boss, Victoria Beckham e Charles Jourdan.

Leggi qui il nostro approfondimento:

I 90 anni di Presot

Data di nascita: 1° marzo 1932. Fondatore: Pietro Presot, L’omonima conceria di Porcia di Pordenone, in Friuli, ha festeggiamento il suo compleanno numero 99. Novantanove anni di una storia che arrivata fino in cima al K2, nel 1954. E che si proietta nel futuro rispettando con orgoglio la sua storia e la sua tradizione.

Leggi qui il nostro approfondimento:

