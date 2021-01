India, CRV complica l’incoming dall’estero: IILF rinviata al 2022

Sul portale dell’ente organizzatore si fa genericamente riferimento alla “covid situation”. Secondo ILM, il problema è la limitazione ai viaggi internazionali, che complica (o impedisce) l’incoming dei visitatori. Fatto sta che India International Leather Fair (IILF) 2021 è annullata. La fiera indiana della pelle e del prodotto in pelle è rinviata al 2022.

Rinviata al 2022

IILF, che solitamente si tiene ai primi di febbraio, si sarebbe dovuta svolgere dal 17 al 19 maggio al Chennai Trade Centre. Niente da fare: India Trades Promotion Organisation ha comunicato, come dicevamo, l’annullamento dell’edizione. Per il 2021 l’ente fieristico conta di recuperare con un appuntamento digitale. Per il prossimo salone di Chennai se ne riparla dal primo al 3 febbraio 2022.

