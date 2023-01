Bizzarri non si tocca, la pelle è sartoriale, il metodo di Hermès

La settimana gira tutta, o quasi, attorno alle sfilate. Le passerelle maschili si sono chiuse a Milano e aperte a Parigi, proponendo una visione nuova dell’uomo. Una visione più sartoriale rispetto alle ultime stagioni, con la pelle che si pone nel ruolo di strumento espressivo di questa rinnovata pulsione verso l’eleganza. Dalle sfilate, poi, sono rimbalzati rumors, conferme e attese attorno al destino di Gucci, In particolare, quello del suo CEO, Marco Bizzarri. Di griffe in griffe, tra le news più lette questa settimana c’è quella, molto significativa, che definisce il metodo di Hermès per la scelta dei pellami.

Bizzarri non si tocca

Kering, per voce del suo CEO, François-Henri Pinault, ha confermato Marco Bizzarri alla guida di Gucci. Dopo l’addio di Alessandro Michele, infatti, le ipotesi del taglio di Bizzarri si stavano facendo sempre più diffuse e insistenti. Bizzarri, dunque, non si tocca, ma secondo gli analisti non ha molto tempo per trovare il nuovo direttore creativo. Metterci troppo, dicono, sarebbe oltremodo controproducente per la griffe.

La pelle è sartoriale

In un titolo di ieri abbiamo definito “supersartorialità” l’onda che sta travolgendo la moda maschile, tornando a rimettere al centro un certo tipo di eleganza e di coerenza situazionista nel vestirsi. Ne ha parlato Giorgio Armani, l’hanno dimostrato praticamente tutte le griffe salite in passerella alla fashion week di Milano e Parigi. Griffe che non hanno perso occasione di usare, manipolare, valorizzare la pelle.

Il metodo di Hermés

Emmanuel Pommier, amministratore delegato della divisione pelletteria di Hermés ha spiegato alla testata online france3-regions.francetvinfo.fr qual è il primo fattore di scelta di un pellame per la griffe. Per scoprirlo, se ancora non avete letto la nostra news, cliccate qua sotto.

