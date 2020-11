Francia, la borsa investe: nuova fabbrica per Tolomei (Le Tanneur)

Nuovo investimento e nuova fabbrica per Tolomei. Il gruppo francese ha acquisito l’azienda di pelletteria Le Tanneur nel 2017 e, ora, prepara una nuova apertura produttiva. In altre parole, a gennaio 2021 il gruppo dovrebbe aprire uno stabilimento a Monestier-Merlines, nella regione della Nuova Aquitania. Qui produrrà componenti per la pelletteria.

Nuova fabbrica per Tolomei

Come riporta francebleu.fr, Tolomei ha già avviato le nuove assunzioni. Il nuovo stabilimento dovrebbe aprire i battenti a gennaio 2021 con un organico compreso tra 10 e 12 persone. A pieno regime, il loro numero dovrebbe raggiungere le 60 unità. Potranno candidarsi anche persone senza esperienza perché la società ha previsto un importante piano di formazione.

Componenti per la pelletteria

Nel nuovo stabilimento il gruppo produrrà componenti per i tutti i suoi marchi, compreso Le Tanneur. La struttura di Monestier-Merlines, in parrticolare, sfornerà cinghie e manici per borse in pelle che spedirà agli altri 8 laboratori francesi del gruppo.

