Il tonfo di Gucci, la scelta di Vuitton, il trasloco di Piana

Una settimana di bilanci. Per esempio, quelli di Kering e di Hermès (ma anche di OTB) che hanno messo l’accento dei numeri su certe, abbastanza prevedibili, situazioni, come quella, non troppo brillante, di Gucci. Una settimana illuminata dalla scelta di Vuitton di dare alla sua direzione creativa una dimensione tutta nuova, affidandola alla popstar Pharrell Williams. Una settimana iniziata con l’annuncio del trasloco tutto marchigiano di Loro Piana e che si conclude con le fiere di filiera che (da Micam , Mipel, TheOne e Lineapelle), una dopo l’altra, da domani si svolgeranno a Fieramilano Rho. Ma la loro è una storia che racconteremo la prossima settimana.

Il tonfo di Gucci

Tra tutti i bilanci usciti negli ultimi giorni, fa sensazione quello di OTB, per il +103% messo a segno nel 2022 dalla divisione che raccoglie i suoi brand fashion & luxury. Altrettanta enfasi, però, porta con sé il fastidioso tonfo di Gucci, avvenuto nell’ultimo trimestre dell’anno. A Hermès, invece, incertezze e crisi varie non interessano, visto il risultato messo a segno, le assunzioni che continua a fare e il bonus in busta paga elargito a tutti i suoi dipendenti. E non sono pochi.

La scelta di Vuitton

L’erede di Virgil Abloh è Pharrell Williams. La scelta di Vuitton è abbastanza dirompente, ma, dato il tempo che i francesi hanno impiegato per prenderla, sarà stata molto, molto, molto ponderata. Ora, quel che accadrà allo stile della maison di punta di LVMH è tutto da vedere. Continuità? Rivoluzione? Difficile dirlo. Intanto, prepariamo i popcorn e mettiamoci comodi in vista della prima uscita, che sarà durante la settimana della moda maschile di Parigi a giugno.

Il trasloco di Loro Piana

Loro Piana si trasferisce a Porto San Giorgio (Fermo) nella ex fabbrica Fendi per produrre le sue White Sole. L’attuale sede della Manifattura Loro Piana a Porto Sant’Elpidio, sempre in provincia di Fermo, resterà aperta e fungerà da magazzino. Per la griffe e per il territorio è una piccola rivoluzione.

