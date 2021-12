La pelle italiana ai raggi X, gli artigiani contro LVMH, il Pantone 2022

Pelle italiana ai raggi x questa settimana, dal punto di vista congiunturale e non solo. Dai dati di settore ad alcuni case history che ne denotano e confermano la missione green, la concia nazionale ha chiuso questi sette giorni prenatalizi ricevendo un endorsement regale direttamente da Buckingham Palace. Nel frattempo, è scoppiata una polemica molto accesa in Toscana, legata alla futura apertura di Fendi Factory, nuovo stabilmento della griffe del gruppo LVMH. Infine, è arrivata una spruzzata di colore. Per la precisione: codice 17-3938.

La pelle italiana ai raggi X

Prima di tutto, è stata la settimana dell’Assemblea Annuale di UNIC – Concerie Italiane. Occasione che ci ha dato la possibilità di delineare l’orizzonte congiunturale in corso, ma anche di esplicitare altre argomentazioni. Per esempio, quelle legate al modo in cui la pandemia ha trasformato le destinazioni dell’export della pelle italiana. Poi, è arrivata la notizia che la Sustainable Markets Initiative varata dal Principe Carlo ha accolto proprio UNIC tra i sostenitori del suo documento programmatico, Terra Carta. Nel mezzo, Gruppo Mastrotto ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità e Conceria Presot ha vinto un premio per il suo progetto molto particolare di welfare aziendale.

Leggi qui i nostri approfindimenti:

Gli artigiani contro LVMH

Fendi Factory sorgerà a Bagno a Ripoli. Alla griffe costerà 57 milioni di euro. il 10% di questa somma arriverà da contributi statali. E agli artigiani toscani della pelletteria son girate parecchio, a dirla tutta.

Leggi qui il nostro approfondimento:

Il Pantone 2022

Come sempre a dicembre, Pantone ha rilasciato il colore di riferimento per l’anno in arrivo. Per il 2022 si chiama “Very Peri” e rappresenta una novità assoluta. In altre parole, l’azienda statunitense indica un colore nuovo e non sceglie tra quelli già esistenti.

Leggi qui il nostro approfondimento:

