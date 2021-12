L’addio a Virgil, la liquidità di Exor, l’avanguardia di SICIT

La notizia, scioccante, della scomparsa di Virgil Abloh ha percorso, senza sosta, tutta la settimana di cronaca. Non poteva essere altrimenti, data l’importanza del suo approccio creativo, che in questi ultimi anni ha letteralmente ribaltato i codici identitari del lusso approdando fino alla corte di Louis Vuitton. Intanto, parrebbe essere calato il sipario sulle illazioni che davano Armani prossimo a entrare nella galassia di Exor che, però, mette sul piatto una cospicua liquidità per procedere ad altre operazioni. Il tutto, mentre ad Arzignano SICIT inaugura i suoi nuovi, “fantascientifici” laboratori e annuncia l’ingresso sul mercato cinese.

L’addio a Virgil

Uno shock emozionale che ha travolto il fashion system e la sua filiera. La morte di Virgil Abloh, stilista di Louis Vuitton e fondatore di Off-White, ha lasciato tutti senza parole. E ha trovato nella sfilata della griffe francese a Miami, in calendario due giorni dopo e confermata, un’inattesa e intensissima occasione di celebrazione.

La liquidità di Exor

La finanziaria della famiglia Agnelli ha in cassa 9 miliardi di euro disponibili per investimenti. In altre parole: acquisizioni. Ma, tra queste, non pare proprio essere in programma quella di cui tutti parlano e che tutti si aspettano.

L’avanguardia di SICIT

Si fa presto a dire “circolarità”. Parola di moda, quasi come fosse la più recente evoluzione semantica di “sostenibilità”. Ecco, se c’è un settore che, invece, la circolarità la vive come fattore identitario da sempre, è quello conciario. E realtà come SICIT, che trasformano in modo innovativo e virtuoso i suoi scarti rendendoli utili per altri comparti, ne rappresentano, in questo senso, la punta di diamante.

