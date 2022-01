Lineapelle conferma, le fiere che rinviano, il reshoring non c’è

Si è parlato e discusso, soprattutto di un argomento questa settimana. Una polarizzazione tematica inevitabile, vista la pandemia che non molla la presa e la necessità della filiera di non rinunciare ai suoi eventi fieristici in presenza. Visto, allora, che Lineapelle conferma le date di febbraio mentre Micam, Mipel e TheOneMilano le ritardano di tre settimane, serve fare un po’ d’ordine nei calendari. Senza dimenticare che, tra una notizia a l’altra, s’affaccia la (mica toppo) sottile verità del reshoring. In altre parole: sarà pure in corso, ma sta riguardando davvero pochissimo l’Italia.

Lineapelle conferma

Mentre il suo spin off di New York è pronto a ripartire (il 26 e 27 gennaio) dopo 2 anni di stop, Lineapelle Milano conferma che si svolgerà nelle date previste: dal 22 al 24 febbraio. E ci spiega direttamente le ragioni di questa decisione.

Le fiere rinviano (ma mica tutte)

Ci sono Mipel, Micam e TheOneMilano che scardinano i loro calendari espositivi e si spostano in avanti di tre settimane. Cioè: dal 20/22 febbraio passano al 13/15 marzo. Il che genera alcuni effetti a catena. Per esempio, quello che coinvolge Obuv Moscow. C’è anche il Salone del Mobile che trasloca da aprile e giugno. Invece, altre fiere, tra Italia e resto d’Europa, condividono la strategia di Lineapelle e tirano dritto per la loro strada.

Il reshoring non c’è

Un brand tedesco completa la sua transizione portoghese. Expo Riva Schuh conferma che dal Far East alcuni se ne stanno andando per mille ragioni, compresi l’aumento dei costi logistici e le difficoltà delle spedizioni. E un report SACE, basato su un sondaggio Confindustria, mette in luce come in Italia ce ne sia davvero poco. Parliamo di reshoring. O nearshoring che dir si voglia.

