Una Lineapelle super, le fiere di Milano, la persistenza di Gucci

Le aspettative erano altissime. Il risultato le ha soddisfatte alla grandissima. Lineapelle 101 ha chiuso un’edizione super, che torna ai livelli precedenti la pandemia. E alla stessa maniera godono Micam, Mipel, TheOneMilano. Tutte le fiere milanesi in quota alle associazioni connesse a Confindustria Moda hanno centrato il loro obiettivo. Il tutto, mentre sulle nostre pagine online, non si placa l’attenzione attorno al futuro di Gucci, dopo la pubblicazione del suo bilancio 2022 e la nomina di Sabato De Sarno alla direzione creativa

Una Lineapelle super

Tanti, tantissimi operatori di mercato. Il ritorno a una dimensione internazionale quasi completa, visto l’ancora embrionale riaffacciarsi degli operatori cinesi. UnA serie di eventi che hanno acceso l’interesse attorno alla centralità della sua leadership globale. Lineapelle 101, svolta a Fieramilano Rho dal 21 al 23 febbraio, ha preso per mano la filiera accompagnandola incontro al suo futuro.

Leggi i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/i-riscontri-del-mercato-al-termine-di-lineapelle-101/

https://www.laconceria.it/fiere/il-fashion-system-a-lineapelle-linteresse-dei-visitatori-ce/

https://www.laconceria.it/moda/lestate-2024-per-lineapelle-101-sara-lera-della-trasformazione/

https://www.laconceria.it/cronaca/il-governo-promuove-lineapelle-una-filiera-da-sostenere/

https://www.laconceria.it/formazione/il-podio-di-amici-per-la-pelle-che-torna-dopo-due-anni/

https://www.laconceria.it/sfilate/riguardiamo-insieme-la-sfilata-di-mario-dice-a-lineapelle-101/

https://www.laconceria.it/sfilate/alessandro-de-benedetti-racconta-la-sua-sfilata-a-lineapelle-video/

Le fiere di Milano

Non solo Lineapelle esulta per come ha chiuso l’edizione 101 dedicata alla stagione estiva 2024. Anche Micam, Mipel e TheOne (autunno/inverno 23-24) possono dirsi ben più che soddisfatte di quanto avvenuto a Fieramilano Rho dal 19 al 22 febbraio.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/micam-mipel-theone-chiudono-con-un-positivo-ritorno-al-passato/

https://www.laconceria.it/fiere/si-respira-ottimismo-a-micam-mipel-theonemilano/

https://www.laconceria.it/fiere/mipel-lab-business-e-immagine-per-il-top-delloutsourcing-italiano/

La persistenza di Gucci

In mezzo a tanta cronaca fieristica, sul sito laconceria.it c’è stato un argomento, o meglio un nome, che ha attraversato la settimana persistendo nello stimolare l’interesse di lettura del web. Questo nome è Gucci: le news relative al suo presente e al suo futuro, stilistico e finanziario, continuano a rimanere le più. Il che ci pare molto significativo e denota molto bene l’importanza che la griffe ha nell’economia di filiera. Per cui, ve le riproponiamo.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/lusso/il-tonfo-di-gucci-frena-kering-nel-2022-bene-ysl-e-bottega-veneta/

https://www.laconceria.it/lusso/la-borsa-risponde-bene-ai-piani-di-kering-non-a-pharrell-williams/

https://www.laconceria.it/lusso/il-punto-sulla-competizione-tra-kering-e-lvmh-se-ce-mai-stata/

Leggi anche: